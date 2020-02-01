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Ракурс
Майк Помпео. Фото: Фокус

Помпео пришел в госпиталь к раненым украинским военным (ФОТО)

1 фев 2020, 16:02
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Госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего визита в Украину посетил раненых украинских военных, которые находятся на лечении в отделении травматологии Национального военно-медицинского клинического центра «Киевский военный клинический госпиталь».

О визите госсекретаря в госпиталь сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Майк Помпео посетил в госпитале украинских военных. Фото: Министерство обороны Украины

Также Помпео посетил госпитальный храм Покрова Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины.

Майк Помпео посетил в госпитале украинских военных. Фото: Министерство обороны Украины

Американского гостя сопровождали начальник медицинской службы Вооруженных сил Украины генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко, генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, настоятель госпитального храма, военный капеллан Олег Скнарь и отец Олег.

Майк Помпео посетил в госпитале украинских военных. Фото: Министерство обороны Украины

Американский чиновник пожелал украинским воинам скорейшего выздоровления.

Как ранее писал «Ракурс», вчера, 31 января, Помпео посетил с рабочим визитом Украину. У госсекретаря состоялись переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Зеленский также предложил американскому бизнесу приобщиться к добыче природного газа и нефти на территории Украины.

Источник: Ракурс


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