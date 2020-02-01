Майк Помпео. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n133019-pompeo-prishel-v-gospital-k-ranenym-ukrainskim-voennym-foto.html

Ракурс

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего визита в Украину посетил раненых украинских военных, которые находятся на лечении в отделении травматологии Национального военно-медицинского клинического центра «Киевский военный клинический госпиталь».

О визите госсекретаря в госпиталь сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Также Помпео посетил госпитальный храм Покрова Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины.

Американского гостя сопровождали начальник медицинской службы Вооруженных сил Украины генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко, генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, настоятель госпитального храма, военный капеллан Олег Скнарь и отец Олег.

Американский чиновник пожелал украинским воинам скорейшего выздоровления.

Как ранее писал «Ракурс», вчера, 31 января, Помпео посетил с рабочим визитом Украину. У госсекретаря состоялись переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Зеленский также предложил американскому бизнесу приобщиться к добыче природного газа и нефти на территории Украины.