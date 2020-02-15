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У Києві проходить з’їзд «Слуги народу». Фото: Главком

З’їзд партії «Слуга Народу» відбувається у Києві (ФОТО, ТРАНСЛЯЦІЯ)

15 лют 2020, 12:00
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З’їзд партії «Слуга народу» відбувається 15 лютого в Києві. Представники президентської політичної сили зібралися в конгресно-виставковому центрі «Парковий».

Сьогодні вже презентували партійний офіс «Слуги народу», відбувся тренінг для голів ОТГ та депутатів місцевих рад щодо децентралізації. Офіційний початок третього етапу четвертого з’їзду партії запланований на 12.00. Транслюють захід українські ЗМІ.

У програмі сьогоднішнього заходу: обговорення ідеології партії, обговорення нової редакції статуту політсили, переобрання вищої ради партії «Слуга народу». Також на з’їзді обговорять стратегічні позиції щодо місцевих виборів.

На території проведення з’їзду розташувався громадський хаб для діалогу та напрацювання адекватних політичних рішень із громадським сектором та експертами, розмістили інформаційні майданчики.

У Києві проходить з’їзд «Слуги народу». Фото: «Слуга народу» у Facebook

У Києві проходить з’їзд «Слуги народу». Фото: «Слуга народу» у Facebook

У Києві проходить з’їзд «Слуги народу». Фото: «Слуга народу» у Facebook

Нагадаємо, партія «Слуга народу» за два роки свого існування зібрала 226 млн грн внесків, 87 млн ​​з яких від фізичних осіб і 139 млн грн — від юридичних осіб. Політична сила має в 2,5 рази менше донорів, ніж депутатів у Верховній Раді.

Джерело: Ракурс


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