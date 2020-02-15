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Ракурс
В Киеве проходит съезд «Слуги народа». Фото: Главком

Съезд партии «Слуга Народа» проходит в Киеве (ФОТО, ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 фев 2020, 12:00
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Съезд партии «Слуга народа» проходит 15 февраля в Киеве. Представители президентской политической силы собрались в конгрессно-выставочном центре «Парковый».

Сегодня уже презентовали партийный офис «Слуги народа», состоялся тренинг для председателей ОТГ и депутатов местных советов относительно децентрализации. Официальное начало третьего этапа четвертого съезда партии запланирован на 12.00. Транслируют мероприятие украинские СМИ.

В программе сегодняшнего мероприятия: обсуждение идеологии партии, обсуждение новой редакции устава политсилы, переизбрание высшего совета партии «Слуга народа». Также на съезде обсудят стратегические позиции по местным выборам.

На территории проведения съезда расположился общественный хаб для диалога и наработки адекватных политических решений с общественным сектором и экспертами, разместили информационные площадки.

В Киеве проходит съезд «Слуги народа». Фото: «Слуга народа» в Facebook

В Киеве проходит съезд «Слуги народа». Фото: «Слуга народа» в Facebook

В Киеве проходит съезд «Слуги народа». Фото: «Слуга народа» в Facebook

Напомним, партия «Слуга народа» за два года своего существования собрала 226 млн грн взносов, 87 млн из которых от физических лиц и 139 млн грн — от юридических лиц. Политическая сила имеет в 2,5 раза меньше доноров, чем депутатов в Верховной Раде.

Источник: Ракурс


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