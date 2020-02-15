У ВООЗ повідомили, як вберегтися туристам в готелях. Фото: slon.fr

https://racurs.ua/ua/n133750-ekspert-vooz-povidomyla-yak-turystam-vberegtysya-vid-koronavirusu-v-gotelyah.html

Ракурс

Всесвітня організація охорони здоров’я радить туристам дотримуватися правил особистої гігієни під час перебування в готелях, щоб вберегтися від коронавірусу Covid-2019.

Мандрівникам варто правильно мити руки, використовувати спиртовмісні засоби для цього. Також необхідно мити овочі та фрукти перед вживанням. Загалом, у готельному номері варто строго дотримуватися гігієни. Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Кармен Далія, повідомляє Lenta.ru із посиланням на Express.

Експерт зауважує, що не варто торкатися немитими руками очей, носа та рота. Потрібно постійно триматися на відстані від інших постояльців готелю. Також, щоб знизить рівень зараження новим коронавірусом, під час подорожі в іноземних країнах слід дотримуватися тих же вимог безпеки, як і при будь-якому іншому типі респіраторних інфекцій.

Нагадаємо, фахівці Університетської лікарні Грайфсвальда дійшли висновку, що новий китайський коронавірус може більше тижня жити на поверхнях предметів поза організмом-господаря, при цьому зберігати свої патогенні властивості і становити реальну небезпеку.