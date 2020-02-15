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Пристайко та Маас під час зустрічі в Мюнхені. Фото: МЗС Німеччини в Twitter

Мюнхенська конференція з безпеки: Пристайко та Маас обговорили шляхи припинення війни на Донбасі

15 лют 2020, 10:53
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Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України, та очільник німецького МЗС Гайко Маас 15 лютого зустрілися на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Сторони обговорили шляхи припинення війни на українському Донбасі. Маас запевнив українського колегу, що Німеччина продовжує підтримувати Україну на шляху припинення бойових дій у Луганській та Донецькій областях та впровадження реформ. Про це сьогодні повідомила прес-служба МЗС ФРН у Twitter.

За словами німецького дипломата, нормандський формат створює віру в політичне вирішення конфлікту на сході України. Маас закликав реалізовувати угоди, які були досягнуті в Мінську.

Як відомо, 14 лютого на відкритті 56-ї Мюнхенської конференції з безпеки президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зробив заяву щодо агресії Росії проти України. За його словами, РФ «без оглядки на міжнародне право» анексувала Крим і це знову зробило військову силу і насильницьку зміну меж в Європі інструментом політики.

Нагадаємо, вчора на Мюнхенській безпековій конференції представили план «Дванадцять кроків посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні», у якому не згадувалося про агресію Росії. Згодом, після критики США, він зник із сайту Мюнхенської конференції. Організатори заявили, що цей документ не офіційний.

Джерело: Ракурс


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