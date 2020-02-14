Керівництво Мюнхенської конференції не визнає план «12 кроків» щодо припинення війни на Донбасі — МЗСhttps://racurs.ua/ua/n133739-kerivnyctvo-munhenskoyi-konferenciyi-ne-vyznaie-plan-12-krokiv-schodo-prypynennya-viyny.htmlРакурс
Проросійський «мюнхенський план» припинення війни на Донбасі під назвою «Дванадцять кроків посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні» не є офіційним документом.
Ця заява — приватна ініціатива певної групи зацікавлених політиків. Саме тому вона офіційно була видалена з сайту Мюнхенської конференції. Керівництво конференції також не визнає офіційності опублікованого плану. Про це 14 лютого заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко в коментарі «Укрінформ».
Документ був підготовлений неурядовою організацією Euro-Atlantic Security Leadership Group. Це приватна ініціатива групи політиків та експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та безпекової ситуації в Україні, зокрема збройної агресії Росії проти нашої держави, — зазначила речник.
Нагадаємо, сьогодні організатори Мюнхенської конференції та кілька міжнародних організацій у співпраці з Російською радою з міжнародних справ оприлюднили план припинення війни в Україні, який вони назвали «Дванадцять кроків посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні».
Українські організації не приймали участі у його розробці. Згодом цей документ зник із веб-сторінки Мюнхенської конференції з безпеки.