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МЗС України: 12 кроків щодо Донбасу – це приватна ініціатива. Фото: sb.by

Керівництво Мюнхенської конференції не визнає план «12 кроків» щодо припинення війни на Донбасі — МЗС

14 лют 2020, 21:14
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Проросійський «мюнхенський план» припинення війни на Донбасі під назвою «Дванадцять кроків посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні» не є офіційним документом.

Ця заява — приватна ініціатива певної групи зацікавлених політиків. Саме тому вона офіційно була видалена з сайту Мюнхенської конференції. Керівництво конференції також не визнає офіційності опублікованого плану. Про це 14 лютого заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко в коментарі «Укрінформ».

Документ був підготовлений неурядовою організацією Euro-Atlantic Security Leadership Group. Це приватна ініціатива групи політиків та експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та безпекової ситуації в Україні, зокрема збройної агресії Росії проти нашої держави, — зазначила речник.

Нагадаємо, сьогодні організатори Мюнхенської конференції та кілька міжнародних організацій у співпраці з Російською радою з міжнародних справ оприлюднили план припинення війни в Україні, який вони назвали «Дванадцять кроків посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні».

Українські організації не приймали участі у його розробці. Згодом цей документ зник із веб-сторінки Мюнхенської конференції з безпеки.


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Керівництво Мюнхенської конференції не визнає план «12 кроків» щодо припинення війни на Донбасі — МЗС

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