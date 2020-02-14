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МИД Украины: 12 шагов по Донбассу – это частная инициатива. Фото: sb.by

Руководство Мюнхенской конференции не признает план «12 шагов» по прекращению войны на Донбассе — МИД

14 фев 2020, 21:14
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Пророссийский «мюнхенский план» прекращения войны на Донбассе под названием «Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» не является официальным документом.

Это заявление — частная инициатива определенной группы заинтересованных политиков. Именно поэтому оно официально было удалено с сайта Мюнхенской конференции. Руководство конференции также не признает официальности опубликованного плана. Об этом 14 февраля заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в комментарии «Укринформ».

Документ был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group. Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии России против нашего государства, — отметила спикер.

Напомним, сегодня организаторы Мюнхенской конференции и несколько международных организаций в сотрудничестве с Российским советом по международным делам обнародовали план прекращения войны в Украине, который они назвали «Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе».

Украинские организации не принимали участия в его разработке. Впоследствии этот документ исчез с веб-страницы Мюнхенской конференции по безопасности.


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