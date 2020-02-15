Сьогодні День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Фото: Укрінформ

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День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 15 лютого відзначають в Україні.

Вшановують воїнів-інтернаціоналістів саме цього дня з 2004 року, коли президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ. Як відомо, саме 15 лютого 1989 року радянські війська вивели з Афганістану. В цій кровопролитній війні взяли участь 160 тис. громадян України. Додому не повернулися 3 тис. 360 українців, в бойових діях поранення дістали 12 тис. осіб.

Крім Афганістану, українські військові за часів СРСР воювали на території Чилі, Іспанії, Єгипту, В'єтнаму, Ефіопії, Сирії, Анголи, Мозамбіку — загалом у 16 країнах.

Після 1991 року військовослужбовці вже незалежної України брали участь миротворчих місіях у різних куточках планети. Починаючи з 1992 року каску миротворця одягнули 44 тис. військових.

Як повідомляють УНН із посиланням на Міністерство оборони України, наразі участь у діючих міжнародних операціях беруть 348 українських миротворців. Більшість з них служить у Конго — 263 бійців. Також українці перебувають у Сербії, Афганістані та районі Аб'єй.

Нагадаємо, 6 грудня з Днем Збройних сил України українських військовослужбовців, які задіяні в операції Об'єднаних сил на Донбасі, зі святом привітали українські зірки спорту, співаки, актори та телеведучі.