Вшанування захисників Донецького аеропорту. Фото: Офіс президента

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Пам’ять «кіборгів», які загинули під час героїчної оборони міжнародного аеропорту «Донецьк», 20 січня вшанували в Україні.

Зокрема, в аеропорту «Бориспіль» в пам’ять про героїв зіграли військові оркестри військово-музичного управління Збройних сил України, заслужений академічний ансамбль пісні і танцю ЗСУ, національний президентський оркестр. Про це повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.

Крім того, жалобна церемонія відбулася й біля будівлі Міністерства оборони України в Києві. У заході брали участь родини загиблих військовослужбовців, керівництво оборонного відомства, Генерального штабу ЗСУ, представники громадськості, військовослужбовці Київського гарнізону, курсанти та ліцеїсти військових навчальних закладів столиці. До вшанування долучився і президент України Володимир Зеленський.

Як відомо, 16 січня Україна відзначала День пам’яті захисників Донецького аеропорту. Оборона аеропорту тривала 242 дні — з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Під час боїв за аеропорт загинули понад 200 українських захисників, а поранення дістали понад 500 осіб. Українських героїв назвали кіборгами за стійкість та незламність.

Нагадаємо, у грудні міністр оборони Андрій Загороднюк призначив службове розслідування через неатестацію відомого «кіборга» Євгена Межевікіна (позивний Адам), «щоб з’ясувати реальний стан речей в підрозділі», в якому він служить.