У Києві через технічну несправність частково не працювала червона гілка метро, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132310-u-kyievi-cherez-tehnichnu-nespravnist-chastkovo-ne-pracuvala-chervona-gilka-metro.html

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Червона гілка метрополітену у Києві 20 січня частково не працювала.

Святошинсько-Броварська лінія функціонувала з певними труднощами. Про це заявили у прес-службі підземки столиці України.

Потяги рухались між станціями «Лісова» — «Святошин». Станції «Академмістечко» та «Житомирська» тимчасово не працювали.

Працівники заявили, що проблема виникла через технічну несправність. Її зафіксовано на колії метрополітену.

Представники столичного метрополітену розповіли, що всі технічні роботи завершено. Рух знову відбувається у звичайному режимі, а всі станції для пасажирів відкрили.

Нагадаємо, у грудні через скасування оплати картками розлючений натовп влаштував погром в метро Києва. Громадяни виламали огорожу і турнікети, оскільки не працювала система оплати банківськими картками та картками Kyiv Smart Card.