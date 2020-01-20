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В Киеве из-за технической неисправности частично не работала красная ветка метро, фото: Википедия

В Киеве из-за технической неисправности частично не работала красная ветка метро

20 янв 2020, 10:56
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Красная ветка метрополитена в Киеве 20 января частично не работала.

Святошинско-Броварская линия функционировала с определенными трудностями. Об этом заявили в пресс-службе подземки столицы Украины.

Поезда ходили между станциями «Лесная» — «Святошино». Станции «Академгородок» и «Житомирская» временно не работали.

Работники заявили, что проблема возникла из-за технической неисправности. Ее зафиксировали на путях метрополитена.

Представители столичного метрополитена рассказали, что все технические работы завершены. Движение снова происходит в обычном режиме, а все станции для пассажиров открыли.

Напомним, в декабре из-за отмены оплаты карточками разъяренная толпа устроила погром в метро Киева. Граждане выломали ограждение и турникеты, поскольку не работала система оплаты банковскими картами и картами Kyiv Smart Card.

Источник: Ракурс


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