Коронавірус у Китаї: мешканцям Уханя заборонили покидати житло

Мешканцям Уханя заборонили покидати житло. Фото: daypic.ru

https://racurs.ua/ua/n133747-koronavirus-u-kytayi-meshkancyam-uhanya-zaboronyly-pokydaty-jytlo.html

Ракурс

Китайський коронавірус Covid-2019, який спалахнув у китайській провінції Хубей, призвів до ще суворіших карантинних заходів у місті Ухань.

Влада міста заборонила жителям залишати житлові комплекси. У кожному багатоквартирному будинку повинен залишатися відкритим для проходу тільки один вихід. Щодо старих житлових комплексів або комплексів відкритого типу, то тут потрібно контролювати всі переміщення по цих територіях. Про це 15 лютого повідомляє РІА «Новости» із посиланням на сайт міста.

Зазначається, що кожен район Уханя повинен сам в залежності від конкретної ситуації встановити умови і методи контролю за входом і виходом жителів із будинків. Дозволено виходити із житла тим, хто звертається за медичною допомогою, бере участь у протиепідемічній роботі або забезпечує функціонування міських служб. Вхід на територію житлових комплексів заборонено стороннім особам.

У провінцію Хубей вже прибули понад 25 тис. медиків, які повинні допомогти місцевим лікарям у боротьбі зі спалахом пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу.

Нагадаємо, уряд України обіцяє евакуювати українців з Уханя 18 лютого. Мінфін має здійснити виплату 4,5 млн грн із резервного фонду держбюджету, а також погодити із Мінінфраструктури і Мінекономрозвитку перелік витрат на вивезення українців.