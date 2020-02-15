Коронавирус в Китае: жителям Уханя запретили покидать жилье

Жителям Уханя запретили покидать жилье. Фото: daypic.ru

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Китайский коронавирус Covid-2019, который вспыхнул в китайской провинции Хубэй, привел к еще более строгим карантинным мерам в городе Ухань.

Власти города запретили жителям покидать жилые комплексы. В каждом многоквартирном доме должен оставаться открытым для прохода только один выход. Относительно старых жилых комплексов или комплексов открытого типа, то здесь нужно контролировать все перемещения по этих территориях. Об этом 15 февраля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт города.

Отмечается, что каждый район Уханя должен сам в зависимости от конкретной ситуации установить условия и методы контроля за входом и выходом жителей из домов. Разрешено выходить из жилья тем, кто обращается за медицинской помощью, участвует в противоэпидемической работе или обеспечивает функционирование городских служб. Вход на территорию жилых комплексов запрещен посторонним лицам.

В провинцию Хубэй уже прибыли свыше 25 тыс. медиков, которые должны помочь местным врачам в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Напомним, правительство Украины обещает эвакуировать украинцев из Уханя 18 февраля. Минфин должен осуществить выплату 4,5 млн грн из резервного фонда госбюджета, а также согласовать с Мининфраструктуры и Минэкономразвития перечень расходов на вывоз украинцев.