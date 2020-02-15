Алексей Оржель пообещал украинцам рекордно низкие цены на газ. Фото: Zik

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Цены на газ в Украине будут снижены до рекордно низких тарифов. «Голубое топливо» подешевеет летом 2020 года.

Газ будет дешеветь также в феврале и марте. Правительство сумело стабилизировать ситуацию на газовом рынке. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером», которую транслировали на телеканале «Украина».

Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль — регулируемый тариф. Рынку мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль и март и лето — это будет рекордно низкие цены. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа, — отметил министр.

По словам Оржеля, снижение цены дало возможность правительству пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались. Чиновник пояснил, что раздельные платежи нужны для того, чтобы работала инфраструктура, которая позволит потребителям получать газ непосредственно в домах.

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что те люди, которые не пользуются газоснабжением, но все-таки имеют право в любой момент воспользоваться им, будут получать меньшую цену на транспортировку.

Также чиновник объяснил, почему тариф за транспортировку начисляют гражданам, которые за свой счет прокладывали газ до своих домов много лет назад, а платежки за транспортировку им начислили не только в январскую платежку, но и за весь 2019 год.