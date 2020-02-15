Олексій Оржель пообіцяв українцям рекордно низькі ціни на газ. Фото: Zik

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Ціни на газ в Україні будуть знижені до рекордно низьких тарифів. «Блакитне паливо» подешевшає влітку 2020 року.

Газ дешевшатиме також у лютому та березні. Уряд зумів стабілізувати ситуацію на газовому ринку. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером», яку транслювали на телеканалі «Україна».

Треба контролювати монополіста, тому має бути чіткий контроль — регульований тариф. Ринку ми забезпечимо розвиток. І ціна на газ: я навіть запевню в тому, що і лютий і березень і літо — це буде рекордно менші ціни. Адже нам вдалось стабілізувати ситуацію на ринку газу, — зазначив міністр.

За словами Оржеля, зниження ціни дало можливість уряду переглянути тарифи на розподіл, які дуже довго не переглядались. Чиновник пояснив, що роздільні платежі потрібні для того, щоб працювала інфраструктура, яка дозволить споживачам отримувати газ безпосередньо в оселях.

Нагадаємо, міністр енергетики і довкілля Олексій Оржель заявляв, що ті люди, які не користуються газопостачанням, але все-таки мають право в будь-який момент скористатися ним, будуть отримувати меншу ціну на транспортування.

Також урядовець пояснив, чому тариф за транспортування нараховують громадянам, які за свій кошт прокладали газ до своїх будинків багато років тому, а платіжки за транспортування їм нарахували не лише у січневу платіжку, але й за увесь 2019 рік.