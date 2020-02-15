Новий коронавірус забрав життя вже 1 тис. 526 осіб. Фото: Kp.ru

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Новий коронавірус Covid-2019 забрав життя 1 тис. 526 осіб. Найбільше померлих у китайській провінції Хубей — 1 тис. 457 осіб. За останню добу тут померли понад 130 осіб.

Станом на 8.15 15 лютого по всьому світі коронавірусом заразилися 67 тис. 88 осіб. У Китайській Народній Республіці заразилися 66 тис. 493 особи, поза межами Китаю — 218 осіб. За останню добу число інфікованих зросло на майже 2 тис. осіб. Про це повідомляється на сайті Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса у США.

Видужали від небезпечної хвороби 8 тис. 292 особи. З цього числа поза межами КНР з лікарень виписали 152 особи.

Раніше повідомлялося, що китайський коронавірус Covid-2019 вперше виявили на території Єгипту, його діагностували у громадянина іноземної держави. Хворого ізолювали на 14 днів і впродовж цього періоду він перебуватиме під наглядом лікарів.

Нагадаємо, станом на 20.15 14 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу склала 1 тис. 384 особи. Повідмолялося, що хворобою були інфіковані 64 тис. 460 осіб.