Новый коронавирус унес жизни уже 1 тыс. 526 человек. Фото: Kp.ru

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Новый коронавирус Covid-2019 унес жизни 1 тыс. 526 человек. Больше всего умерших в китайской провинции Хубэй — 1 тыс. 457 человек. За последние сутки здесь умерли более 130 человек.

По состоянию на 8.15 15 февраля по всему миру коронавирусом заразились 67 тыс. 88 человек. В Китайской Народной Республике заразились 66 тыс. 493 человека, за пределами Китая — 218 человек. За последние сутки число инфицированных выросло на почти 2 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в США.

Выздоровели от опасной болезни 8 тыс. 292 человека. Из этого числа за пределами КНР из больниц выписали 152 человека.

Ранее сообщалось, что китайский коронавирус Covid-2019 впервые обнаружили на территории Египта, его диагностировали у гражданина иностранного государства. Больного изолировали на 14 дней и в течение этого периода он будет находиться под наблюдением врачей.

Напомним, по состоянию на 20.15 14 февраля, общее количество умерших от коронавируса составило 1 тыс. 384 человека. Сообщалось, что болезнью были инфицированы 64 тыс. 460 человек.