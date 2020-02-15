Иран не будет передавать бортовые самописцы любой стране. Фото: atr.ua

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Иран не может самостоятельно расшифровать «черные ящики» со сбитого Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины».

При этом Тегеран не будет передавать самописцы любой стране. Чиновники заявляют, что по нормам Международного воздушного права, Иран имеет право возглавить расследование катастрофы украинского «Боинга», но для этого нужна помощь западных экспертов. Соединенные Штаты не помогли в расшифровке. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC News.

Мы попросили помощи. Почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не предоставили нам оборудование? Есть еще много неизвестного. Вот почему мы больше других хотим узнать, что на самом деле произошло, — отметил Зариф.

По словам дипломата, большинство погибших пассажиров имели иранские паспорта и родственников в Иране.

Ранее сообщалось, что «черные ящики» рейса PS752, который сбили в Иране, передадут Украине, если не смогут их расшифровать.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины» рейса PS752 потерпел авиакатастрофу 8 января вблизи Тегерана. На борту авиалайнера находились 176 человек, все они погибли. Иранские силы ПВО заявили, что случайно сбили аппарат. Власти Ирана официально подтвердили эту информацию 11 января.