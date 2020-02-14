Вокруг поездки Зеленского в Оман возник скандал. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n133742-glavnye-novosti-za-14-fevralya-munhenskiy-plan-dlya-ukrainy-i-skandal-vokrug-poezdki-zelenskogo.html

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В Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 16 февраля. Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Сегодня организаторы представили план «Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», в котором не упоминалось об агрессии России. Украинские организации не были привлечены к разработке этого документа, в отличие от Российского совета по международным делам. Этот «мюнхенский план» раскритиковали в США, впоследствии он исчез с сайта Мюнхенской конференции.

Офис президента Украины официально сообщил, что будет судиться с журналистами после обнародования расследования «Схем» относительно возможной январской встречи в Омане Владимира Зеленского с экс-главой Федеральной службы безопасности и действующим главой Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. У Зеленского утверждают, что глава государства в Омане «действительно никогда не встречался и не говорил» с Патрушевым.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что существует риск того, что заразится новым китайским коронавирусом может 2/3 населения Земли. Отмечается, если, каждый зараженный 2019-nCoV передает инфекцию двум-трем людям, поэтому коронавирус распространяется в геометрической прогрессии и таким образом заразятся миллиарды людей. Вирусологи утверждают, что замедлить распространение болезни может карантин.

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Российской Федерации. Ограничения направлены против КБП имени Шипунова в Туле, «НПО машиностроение» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие». В Москве уже успели заявить, что введение санкций США является «очередным всплеском русофобии».

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с главой РФ Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки и акцентировали внимание на освобождении украинцев, которых удерживают в России и на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.