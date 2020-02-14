Евросоюз снял запрет на импорт украинского мяса птицы. Фото: Цензор.НЕТ

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Европейский Союз снял запрет на импорт украинской курятины, который был введен несколько недель назад после вспышки птичьего гриппа.

В Брюсселе поддержали решение о зонировании случаев птичьего гриппа в Украине. Таким образом, снят запрет на ввоз мяса птицы из всей территории государства. Об этом 14 февраля сообщил торговый представитель Украины и замминистра экономики Тарас Качка на собственной странице в Facebook.

Ждем обнародования соответствующего решения, — отметил он.

По словам Качки, решение было принято не единогласно, поскольку часть стран-участниц Евросоюза не довольна прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам. Чиновник отметил, что это «нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов где нужен прогресс». Торговый представитель отметил, что Украина за текущий год планирует максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере.

Напомним, в январе Евросоюз приостановил импорт из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей тогда сообщали, что в Украине был зафиксирован случай гибели птиц от гриппа. Инцидент произошел 18 января в Немировском районе Винницкой области. Уже 20 января местные власти утвердили план по ликвидации этого заболевания.