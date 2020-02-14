Євросоюз зняв заборону на імпорт українського м’яса птиці. Фото: Цензор.НЕТ

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Європейський Союз зняв заборону на імпорт української курятини, який було введено кілька тижнів тому після спалаху пташиного грипу.

У Брюсселі підтримали рішення про зонування випадків пташиного грипу в Україні. Таким чином, знято заборону на ввезення м’яса птиці з усієї території держави. Про це 14 лютого повідомив торговий представник України та заступник міністра економіки Тарас Качка на власній сторінці у Facebook.

Чекаємо оприлюднення відповідного рішення, — зазначив він.

За словами Качки, рішення було ухвалено не одностайно, оскільки частина країн-учасниць Євросоюзу не задоволена прогресом у співпраці з Україною з інших питань. Посадовець відзначив, що це «нормальна реакція, оскільки у сфері санітарії і фітосанітарії між Україною і ЄС є низка питань де потрібен прогрес». Торговий представник відзначив, що Україна за поточний рік планує максимально зняти усі проблемні питання у цій сфері.

Нагадаємо, у січні Євросоюз призупинив імпорт з України м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці. У Держспоживслужбі тоді повідомляли, що в Україні був зафіксований випадок загибелі птахів від грипу. Інцидент стався 18 січня у Немирівського районі Вінницької області. Вже 20 січня місцева влада затвердила план із ліквідації цього захворювання.