Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 15 лютого: синоптики обіцяють місцями мокрий сніг та дощ (КАРТА)

14 лют 2020, 21:45
999

Погода в Україні 15 лютого очікується з дощем та мокрим снігом у західних, та частині північних областей.

Вночі температура повітря очікується від 4° вище нуля в південних регіонах до 8° морозу на Донбасі. Вдень прогнозують від 0° на Сході до 8° тепла в південних областях. Вітер очікується південний та південно-східний 3−8 м/с. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 15 лютого без істотних опадів. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, а вдень від 3−5° вище нуля.

У Львові завтра прогнозують мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° до 1° тепла, вдень 2−4° тепла.

В Одесі в суботу мінлива хмарність. Вночі температура повітря 2−4° вище нуля, вдень 6−8° тепла.

У Дніпрі в завтрашній вихідних опадів не обіцяють. Вночі температура повітря 1−3° тепла, вдень очікується 4−6° вище нуля.

У Харкові завтра хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря 4−6° морозу, вдень від 0° до 2° тепла.

У Карпатах 15 лютого прогнозують сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі від 1° морозу до 2° тепла, вдень 2−6° тепла.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 15 лютого прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення очікуються впродовж доби.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, погода в Україні 14 лютого очікувалася переважно без опадів. Невеликий сніг та дощ обіцяли вдень у західних областях. Температура повітря вдень 1−6° тепла, а на півдні — 6−9° тепла.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини за 14 лютого: «мюнхенський план» для України та скандал навколо поїздки Зеленського в Оман

Сьогодні в німецькому Мюнхені розпочалася міжнародна конференція з питань безпеки. Офіс президента України запланував судитися з журналістами, а ВООЗ зробила важливу заяву щодо китайського коронавірусу

Новини України
22:55

У «Слузі народу» пояснили, навіщо українцям обов’язкові накопичувальні пенсії

В Україні можуть ухвалити закон про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Експерти пояснили, навіщо українцям «друга пенсія» та від чого залежить її розмір

Новини України
18:22
1432