Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 15 лютого очікується з дощем та мокрим снігом у західних, та частині північних областей.

Вночі температура повітря очікується від 4° вище нуля в південних регіонах до 8° морозу на Донбасі. Вдень прогнозують від 0° на Сході до 8° тепла в південних областях. Вітер очікується південний та південно-східний 3−8 м/с. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 15 лютого без істотних опадів. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, а вдень від 3−5° вище нуля.

У Львові завтра прогнозують мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° до 1° тепла, вдень 2−4° тепла.

В Одесі в суботу мінлива хмарність. Вночі температура повітря 2−4° вище нуля, вдень 6−8° тепла.

У Дніпрі в завтрашній вихідних опадів не обіцяють. Вночі температура повітря 1−3° тепла, вдень очікується 4−6° вище нуля.

У Харкові завтра хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря 4−6° морозу, вдень від 0° до 2° тепла.

У Карпатах 15 лютого прогнозують сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі від 1° морозу до 2° тепла, вдень 2−6° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 лютого прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення очікуються впродовж доби.

Нагадаємо, погода в Україні 14 лютого очікувалася переважно без опадів. Невеликий сніг та дощ обіцяли вдень у західних областях. Температура повітря вдень 1−6° тепла, а на півдні — 6−9° тепла.