Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 15 февраля ожидается с дождем и мокрым снегом, в западных, и части северных областей.

Ночью температура воздуха ожидается от 4° выше нуля, в южных регионах до 8° мороза на Донбассе. Днем прогнозируют от 0° на Востоке до 8° тепла, в южных областях. Ветер ожидается южный и юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 15 февраля без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, а днем от 3−5° выше нуля.

Во Львове завтра прогнозируют мокрый снег и дождь. Столбики термометров ночью покажут от 1° до 1° тепла, днем 2−4° тепла.

В Одессе в субботу переменная облачность. Ночью температура воздуха 2−4° выше нуля, днем 6−8° тепла.

В Днепре в завтрашний выходной осадков не обещают. Ночью температура воздуха 1−3° тепла, днем ожидается 4−6° выше нуля.

В Харькове завтра облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха 4−6° мороза, днем от 0° до 2° тепла.

В Карпатах 15 февраля прогнозируют снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 2−6° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 февраля прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения ожидаются в течение суток.

Напомним, погода в Украине 14 февраля ожидалась преимущественно без осадков. Небольшой снег и дождь обещали днем в западных областях. Температура воздуха днем 1−6° тепла, а на юге — 6−9° тепла.