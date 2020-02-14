Навколо поїздки Зеленського в Оман виник скандал. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n133742-golovni-novyny-za-14-lutogo-munhenskyy-plan-dlya-ukrayiny-ta-skandal-navkolo-poyizdky.html

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У Німеччині розпочалася Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме до 16 лютого. Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я. Сьогодні організатори представили план «Дванадцять кроків посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні», у якому не згадувалося про агресію Росії. Українські організації не були залучені до розробки цього документа, на відміну від Російської ради з міжнародних справ. Цей «мюнхенський план» розкритикували в США, згодом він зник із сайту Мюнхенської конференції.

Офіс президента України офіційно повідомив, що судитиметься з журналістами після оприлюднення розслідування «Схем» щодо можливої січневої зустрічі в Омані Володимира Зеленського з екс-главою Федеральної служби безпеки та чинним главою Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. У Зеленського стверджують, що глава держави в Омані «справді ніколи не зустрічався і не говорив» з Патрушевим.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що існує ризик того, що новим китайським коронавірусом може заразиться 2/3 населення Землі. Зазначається, якщо, кожен заражений 2019-nCoV передає інфекцію двом-трьом людям, тому коронавірус поширюється в геометричній прогресії й таким чином заразяться мільярди людей. Вірусологи стверджують, що уповільнити поширення хвороби може карантин.

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Російської Федерації. Обмеження направлені проти КБП імені Шипунова в Тулі, «НВО машиностроение» і ВАТ «Кумертауское авиационное производственное предприятие». У Москві вже встигли заявити, що введення санкцій США є «черговим сплеском русофобії».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним, в ході якої вони обговорили підготовку до наступної зустрічі лідерів нормандської четвірки та акцентували увагу на звільнення українців, які утримують в Росії та на окупований територіях Донбасу та в Криму.