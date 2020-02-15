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Іран не передаватиме бортові самописці будь-якій країні. Фото: atr.ua

Іран не віддаватиме «чорні скриньки» з літака МАУ

15 лют 2020, 08:08
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Іран не може самостійно розшифрувати «чорні скриньки» зі збитого Boeing 737 компанії «Міжнародні авіалінії України».

При цьому Тегеран не передаватиме самописці будь-якій країні. Посадовці заявляють, що за нормами Міжнародного повітряного права, Іран має право очолити розслідування катастрофи українського «Боїнга», але для цього потрібна допомога західних експертів. Сполучені Штати не допомогли у розшифруванні. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф в на інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

Ми попросили допомоги. Чому США не допомогли нам? Це гуманітарна проблема. Чому вони не надали нам обладнання? Є ще багато невідомого. Ось чому ми більше за інших хочемо дізнатися, що насправді сталося, — зазначив Зариф.

За словами дипломата, більшість загиблих пасажирів мала іранські паспорти та родичів в Ірані.

Раніше повідомлялося, що «чорні скриньки» рейсу PS752, який збили в Ірані, передадуть Україні, якщо не зможуть їх розшифрувати.

Нагадаємо, літак «Міжнародних авіаліній України» рейсу PS752 зазнав авіакатастрофи 8 січня поблизу Тегерану. На борту авіалайнера перебували 176 осіб, усі вони загинули. Іранські сили ППО заявили, що випадково збили авіасудно. Влада Ірану офіційно підтвердила цю інформацію 11 січня.


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