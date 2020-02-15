Государственный секретарь США Майк Помпео. Фото:

https://racurs.ua/n133752-rossiya-preziraet-territorialnuu-celostnost-drugih-gosudarstv-pompeo.html

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Российская Федерация не уважает суверенитеты других государств.

Пренебрежение Москвы к территориальной целостности других стран привело к оккупации российскими войсками в 2008 году грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и аннексии украинского Крыма в 2014 году. Об этом 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, передает DW.

Некоторые государства все еще желают иметь империи. Поговорим о территориальной целостности или скорее о тех государствах, которые имеют пренебрежение к ней. Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии, — сказал Помпео.

Представитель США добавил, что Москва занимается дезинформацией, «пытаясь натравить наших граждан друг на друга». Госсекретарь заверил, что его страна предоставляет Украине вооружение, чтобы «помочь этой мужественной стране защищать себя от российской агрессии».

Напомним, в ноябре 2019 года Государственный секретарь США Майк Помпео раскритиковал Россию, президента РФ Владимира Путина за агрессию в Украине и Грузии и преследование властями политических оппонентов, а Китай за подавление политических оппонентов.