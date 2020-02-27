"Нормандский формат": Макрона набирает баллы, когда подыгрывает Путину в Украине — Волкер, фото — "Интерфакс"

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Ракурс

Президент Франции Эммануель Макрон стремится набрать дополнительные баллы симпатии к себе, чтобы усилить влияние в Европе, поэтому подыгрывает президенту РФ Путину в вопросе кризиса в Украине.

Такое мнение высказал экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

Совсем недавно мы увидели, как президент Макрон делал «увертюры» в адрес президента Путина. Думаю, это является частью его стремления усилить свою лидерскую роль в Европе, — заявил Волкер в интервью «Укринформу».

Волкер, долгое время представлявший США в дипломатических усилиях по урегулированию российско-украинского конфликта, считает, что действия Макрона происходят в то время, когда роль канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Христианско-Демократического Союза в Германии снижается.

Экс-посланник Белого дома заявил, что в результате таких действий для Украины сложилась «подвешенная» ситуация, которая может привести к ослаблению давления на Россию. Такая ситуация осложняется тем, что США в течение нескольких месяцев не были активным игроком.

Позицию Германии Волкер считает добросовестной и сбалансированной, такой, что работает над имплементацией минских соглашений. А Франция, по его мнению, сосредоточена больше на гуманитарных аспектах, заявив, что именно это должно быть приоритетом.

Волкер также сообщил, что, по его информации, европейские лидеры пока продолжают обсуждать проведение следующего «нормандского саммит» по Донбассу в апреле.

Я не верю, что Россия намерена завершить войну. Я думаю, что для них вполне комфортна нынешняя ситуация. Построение крепкого, жизнеспособного и безопасного общества в Украине — это то, что продемонстрирует президенту Путину ошибочность продолжения оккупации части, — сказал Волкер в интервью.

«Ракурс» сообщал, что Макрон в январе поддержал инициативу Путина организовать встречу стран-основателей ООН.