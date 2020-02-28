Російсько-сирійські війська атакували турецьких військових: десятки загиблих, Туреччина готується вводити воєнний стан

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Російсько-сирійські війська завдали авіаційних ударів по турецьких позиціях в Ідлібі. Як наслідок, загинули щонайменше 30 військових, ще десятки дістали поранення.

Туреччина має намір запровадити воєнний стан, парламент може оголосити про це вранці 28 лютого. Також не виключено оголошення війни Сирії, повідомляє Politic Türk у Twitter.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган готує звернення до нації та проводить консультації з НАТО.

У країні почалися масові протести, також частково відключено соцмережі.

Представник адміністрації Ердогана Фахреттін Алтун заявив про рішення завдавати авіаударів у відповідь по всіх відомих сирійських позиціях за допомогою повітряних і наземних сил.

Влада США закликає запровадити заборону на польоти над Сирією.