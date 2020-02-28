Туреччина запровадила воєнний стан після атаки в Ідлібі. Фото: flickr.com

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про запровадження воєнного стану в країні після того, як турецькі солдати загинули у сирійському Ідлібі внаслідок атаки військ Росії та армії Сирії.

Крім того, в Анкарі Ердоган провів екстрену нараду з безпеки, де ухвалили рішення протягом наступних 72 годин відкрити для сирійських біженців всі кордони Туреччини з Європою. Таким чином, Туреччина хоче змусити ЄС натиснути на Москву і активно втрутитися в сирійський конфлікт. Про це повідомляє TRT World Now.

Анкара офіційно прийняла рішення вважати ворожими цілями сирійські війська, підтримувані Росією. Про це пише сирійське агентство САНА. Російські ЗМІ інформують, що армія Туреччини почала обстрілювати в Ідлібі позиції ЗС Сирії та російські літаки. У Москві бояться, що внаслідок цих дій буде збито російський військовий літак.

Газета Daily Sabah в Twitter пише, що турецька армія знищила конвой урядових військ Сирії в провінції Ідліб, який рухався по міжнародній автостраді М5.

Тим часом кількість загиблих турецьких солдатів в Ідлібі зросла до 33 осіб. Ще 36 військовослужбовців дістали поранення внаслідок повітряної атаки. The Guardian інформує, що в ООН закликали вжити термінових заходів для врегулювання ситуації на північному заході Сирії, підкресливши, що ризик ескалації зростає з кожною годиною.

Нагадаємо, 27 лютого російсько-сирійські війська завдали авіаційних ударів по турецьких позиціях в Ідлібі. Як наслідок, загинули щонайменше 30 військових, ще десятки дістали поранення. Представник адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про рішення завдавати авіаударів у відповідь по всіх відомих сирійських позиціях за допомогою повітряних і наземних сил. Влада США закликає запровадити заборону на польоти над Сирією.