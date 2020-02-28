У все більшій кількості країн світу виявляють коронавірус, фото: The Straits Times

https://racurs.ua/ua/n134410-iz-pivnichnoyi-koreyi-vyvezut-blyzko-60-dyplomativ-cherez-koronavirus-zmi.html

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Із столиці Північної Кореї Пхеньяна планують евакуювати близько 60 іноземних дипломатів, у зв’язку з оголошеним у країні через коронавірус карантином.

Дата вильоту літака, який евакуйовуватиме дипломатів, наразі не відома. Ймовірно, він вивезе дипломатів із Пхеньяна до російського Владивостока. Про це повідомляє CNN з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією співрозмовника видання, зменшити свої дипломатичні місії у КНДР мають наміри кілька країн, у котрих там є диппредставництва.

Крім того, тимчасово закритися планують посольство Німеччини, Французький офіс співробітництва та офіс Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва.

Точна кількість закордонних дипломатів, розміщених всередині Північної Кореї, невідома, але, за оцінками, вона становить кілька сотень осіб.

Раніше країна оголосила, що всі іноземці підлягають карантину протягом 30 днів, після швидкого закриття своїх кордонів внаслідок спалаху коронавірусу.

Північна Корея наразі не підтвердила жодного випадку коронавірусу всередині країни.

Водночас Південна Корея сьогодні підтвердила ще 571 випадок виявлення коронавірусу. Таким чином, загальна кількість випадків інфікування у країні сягнула 2 тис. 337 осіб — це найбільший показник за межами Китаю, чия провінція Хубей є епіцентром і ймовірним джерелом захворювання.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, інфікованих коронавірусом людей вже виявили в Литві та Білорусі.