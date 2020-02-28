Коронавірус на лайнері: одну з госпіталізованих українок виписали з лікарні — МЗСhttps://racurs.ua/ua/n134406-koronavirus-na-layneri-odnu-z-gospitalizovanyh-ukrayinok-vypysaly-z-likarni-mzs.htmlРакурс
Інфіковану коронавірусом SARS-Cov-2 українку, члена екіпажу лайнера Diamond Princess, котрий на початку лютого потрапив під карантин біля берегів Японії, 27 лютого виписали з лікарні.
Її перевезли до готелю. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева.
Ще троє інфікованих коронавірусом громадян України продовжують перебувати в японських медзакладах.
Дата їх виписки наразі невідома, — зазначив Погорельцев.
Раніше в Міністерстві охорони здоров’я України повідомляли, що загалом коронавірус виявили в п’ятьох українців, котрі перебувають за кордоном. Четверо з них інфікувалися, перебуваючи на борту Diamond Princess. Ще одну інфіковану українку виявили в Італії.
Загалом на боту Diamond Princess перебували 25 громадян України.
Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)
Нагадаємо, новий коронавірус вже виявили у Білорусі та Литві.