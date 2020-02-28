Епідемія коронавірусу: ВМС США запроваджують карантин для кораблів, які бували в Тихому океані

Кораблі ВМС США перебуватимуть 14 днів на карантині, фото: Health.mil

https://racurs.ua/ua/n134403-epidemiya-koronavirusu-vms-ssha-zaprovadjuut-karantyn-dlya-korabliv-yaki-buvaly-v-tyhomu-okeani.html

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Військово-морські сили США, у зв’язку зі спалахом коронавірусу SARS-Cov-2, вводять карантин для всіх своїх кораблів, що відвідували країни Тихоокеанського регіону.

Такі кораблі мають впродовж 14 днів залишатися в морі, щоб стежити, чи не проявляться в моряків будь-які симптоми коронавірусу, повідомляє телеканал CNN.

Водночас у відомстві зазначають, що наразі немає жодних ознак того, що хтось із моряків міг інфікуватися коронавірусом.

Здоров’я і добробут наших моряків, цивільних осіб та їхніх сімей мають першочергове значення, і наші зусилля спрямовані на виявлення і, за необхідності, запобігання поширенню цієї хвороби, — прокоментували ситуацію у прес-службі ВМС США.

Перші випадки нового коронавірусу були виявлені в грудні 2019 року в китайській провінції Хубей, яка наразі є епіцентром цього захворювання.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, у світі вже зафіксовано понад 83,3 тис. випадків інфікування коронавірусом, померли понад 2,5 тис. осіб.