Эпидемия коронавируса: ВМС США вводят карантин для кораблей, которые бывали в Тихом океане

Корабли ВМС США будут находиться 14 дней на карантине, фото: Health.mil

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Военно-морские силы США, в связи со вспышкой коронавируса SARS-Cov-2, вводят карантин для всех своих кораблей, посещавших страны Тихоокеанского региона.

Такие корабли должны в течение 14 дней оставаться в море, чтобы следить, не проявятся ли у моряков какие-либо симптомы коронавируса, сообщает телеканал CNN.

В то же время в ведомстве отмечают, что пока нет никаких признаков того, что кто-то из моряков мог инфицироваться коронавирусом.

Здоровье и благополучие наших моряков, гражданских лиц и их семей имеют первостепенное значение, и наши усилия направлены на обнаружение и, при необходимости, предотвращения распространения этой болезни, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ВМС США.

Первые случаи нового коронавируса были обнаружены в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй, которая сейчас является эпицентром этого заболевания.