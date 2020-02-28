Китайский коронавирус распространяется по миру. Фото: Global Cases by Johns Hopkins CSSE

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Китайский коронавирус впервые обнаружили на территории Беларуси. Болезнь подтвердили у студента из Ирана, который 22 февраля прилетел из Баку.

Результаты теста на коронавирус 27 февраля были положительными, больной находится в удовлетворительном состоянии. Пациента и тех лиц, которые контактировали с ним, поместили в закрытые боксы в инфекционной больнице Минска. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

На территории страны проводят санитарно-эпидемические мероприятия для недопущения распространения SARS-Cov-2. Обследовать будут всех граждан Ирана, Италии и Южной Кореи, которые будут прибывать в страну.

Новый коронавирус впервые зафиксировали на территории Литвы, Новой Зеландии и Нигерии. Как сообщает BNOnews, еще один новый случай зафиксирован в Австралии. Инфицированный — бывший пассажир круизного судна Diamond Princess. Также SARS-Cov-2 впервые обнаружили на территории канадского Квебека. В Южной Корее зафиксировано 256 новых случаев.

Всего сейчас в мире насчитывается 83 тыс. 371 подтвержденный случай заражения коронавирусом, погибли 2 тыс. 558 человек. За пределами Китая инфицировались 4 тыс. 547 человек, погибли от болезни 70 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, Государственная пограничная служба Украины с 28 февраля взяла под контроль пункты перехода с Россией из-за распространения коронавируса из Китая. Таким образом пограничники контролируют пункты перехода с Российской Федерацией, все пункты пропуска перехода в зоне операции Объединенных сил на Донбассе и на административной границе с оккупированным Крымом.