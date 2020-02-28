Китайський коронавірус шириться світом. Карта: Global Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/ua/n134398-koronavirus-sars-cov-2-vpershe-vyyavyly-u-bilorusi-lytvi-nigeriyi-ta-noviy-zelandiyi-karta.html

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Китайський коронавирус вперше виявили на території Білорусі. Хворобу підтвердили у студента з Ірану, який 22 лютого прилетів із Баку.

Результати тесту на коронавірус 27 лютого були позитивними, хворий перебуває у задовільному стані. Пацієнта та тих осіб, які контактували з ним, помістили в закриті бокси в інфекційної лікарні Мінська. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я Білорусі.

На території країни проводять санітарно-епідемічні заходи для недопущення поширення SARS-Cov-2. Обстежуватимуть всіх громадян Ірану, Італії та Південної Кореї, які прибуватимуть в країну.

Новий коронавірус також вперше зафіксували на території Литви, Нової Зеландії та Нігерії. Як повідомляє BNOnews, ще один новий випадок зафіксовано в Австралії. Інфікований — колишній пасажир круїзного судна Diamond Princess. Також SARS-Cov-2 вперше виявили на території канадського Квебеку. У Південній Кореї зафіксовано 256 нових випадків.

Загалом наразі у світі налічується 83 тис. 371 підтверджений випадок зараження коронавірусом, загинули 2 тис. 558 осіб. Поза межами Китаю інфікувалися 4 тис. 547 осіб, загинули від хвороби 70 людей.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України з 28 лютого взяла під контроль пункти переходу з Росією через поширення коронавірусу з Китаю. Таким чином прикордонники контролюють пункти переходу з Російською Федерацією, всі пункти пропуску переходу в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі та на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.