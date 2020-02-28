Во все большем количестве стран мира проявляют коронавирус, фото: The Straits Times

https://racurs.ua/n134410-iz-severnoy-korei-vyvezut-okolo-60-diplomatov-iz-za-koronavirusa-smi.html

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Из столицы Северной Кореи Пхеньяна планируют эвакуировать около 60 иностранных дипломатов, в связи с объявленным в стране из-за коронавируса карантином.

Дата вылета самолета, который будет эвакуировать дипломатов, пока не известна. Вероятно, он вывезет дипломатов из Пхеньяна в российский Владивосток. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Также, по информации собеседника издания, уменьшить свои дипломатические миссии в КНДР намерены несколько стран, у которых там есть диппредставительства.

Кроме того, временно закрыться планируют посольство Германии, Французский офис сотрудничества и офис Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Точное количество иностранных дипломатов, размещенных внутри Северной Кореи, неизвестно, но, по оценкам, оно составляет несколько сотен человек.

Ранее страна объявила, что все иностранцы подлежат карантину в течение 30 дней, после быстрого закрытия своих границ в результате вспышки коронавируса.

Северная Корея пока не подтвердила ни одного случая коронавируса внутри страны.

В то же время Южная Корея сегодня подтвердила еще 571 случай обнаружения коронавируса. Таким образом, общее количество случаев инфицирования в стране достигло 2 тыс. 337 человек — это самый большой показатель за пределами Китая, чья провинция Хубэй является эпицентром и вероятным источником заболевания.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, инфицированных коронавирусом людей уже обнаружили в Литве и Беларуси.