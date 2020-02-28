Маркарова и Милованов публично поспорили из-за 90 млрд грн для аграриев и промышленности. Фото: NewsOne

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Оксана Маркарова, министр финансов, не поддержала идею министра экономики Тимофея Милованова выделить из госбюджета более 90 млрд грн на поддержку аграрного сектора и промышленности в ближайшие три года.

Маркарова считает, что эти средства могут пойти в карманы «некоторых избранных». Дискуссия между членами правительства Алексея Гончарука состоялась в соцсети Facebook.

Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных, — написала руководитель Министерства финансов в комментарии под постом Милованова.

Маркарова отметила, что считает ошибкой увеличение расходов госбюджета на поддержку некоторых категорий бизнеса. По ее словам, бизнесу в Украине сейчас нужны равные условия и верховенство права.

Отметим, что ее коллега Милованов написал о планах властей выделить на поддержку аграриев и промышленности более 90 млрд грн, из которых 45,52 млрд грн могут получить производители сельскохозяйственной продукции, а также из этих средств будут выдавать кредиты для фермеров. Еще 12,41 млрд грн предлагается выделить на поддержку экспорта, а 32,65 млрд грн — отдельным отраслям промышленности. Это предложение, в случае его согласования в Кабмине и Верховной Раде, Министерство экономики хочет реализовывать в 2021—2023 годах.