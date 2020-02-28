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Ракурс
Наталья Кроль (Прищепа). Фото: Sport.ua

Украинская легкоатлетка попалась на допинге и отстранена от соревнований

28 фев 2020, 11:48
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Украинская легкоатлетка Наталья Кроль (девичья фамилия Прищепа) сдала положительную допинг-пробу. В организме спортсменки было обнаружено вещество гидрохлортиазид, которое относится к разряду запрещенных препаратов. Кроль является двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 м.

Об этом сообщает в Twitter Athletics Integrity Unit, который является отделом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Скриншот поста Athletics Integrity Unit в Twitter

Украинка не прошла допинг-контроль 23 февраля, и с этого дня будет отсчитываться период дисквалификации. На какой срок Кроль будет отстранена от участия в соревнованиях, в сообщении не указано.

Пока бегунья отстранена от соревнований до окончания разбирательств.

Как правило, спортсменов за гидрохлортиазид дисквалифицируют на срок до шести месяцев. Но известны случаи, когда дисквалификация длилась дольше. Так, украинская топ-прыгунья в высоту Екатерина Табашник дисквалифицирована за допинг на 19 месяцев и пропустит Олимпиаду-2020 в Токио.

Следует отметить, что Кроль в последнее время украинка на соревнованиях показывала не очень хорошие результаты.

Источник: Ракурс


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