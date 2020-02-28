Українська легкоатлетка попалась на допінгу і відсторонена від змагань

Наталія Кроль (Прищепа). Фото: Sport.ua

https://racurs.ua/ua/n134408-ukrayinska-legkoatletka-popalas-na-dopingu-i-vidstoronena-vid-zmagan.html

Ракурс

Українська легкоатлетка Наталія Кроль (дівоче прізвище Прищепа) здала позитивну допінг-пробу. В організмі спортсменки було виявлено речовину гідрохлортіазид, яка відноситься до розряду заборонених препаратів. Кроль є дворазовою чемпіонкою Європи з бігу на 800 м.

Про це повідомляє у Twitter Athletics Integrity Unit, який є відділом Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Українка не пройшла допінг-контроль 23 лютого, і з цього дня буде відраховуватися період дискваліфікації. На який термін Кроль буде відсторонена від участі в змаганнях, у повідомленні не вказано.

Поки що спортсменка відсторонена від змагань до закінчення розглядів.

Як правило, спортсменів за гідрохлортіазид дискваліфікують на термін до шести місяців. Але відомі випадки, коли дискваліфікація тривала довше. Так, українська топ-стрибунка у висоту Катерина Табашник дискваліфікована за допінг на 19 місяців і пропустить Олімпіаду-2020 у Токіо.

Слід зазначити, що останнім часом Кроль на змаганнях показувала не дуже хороші результати.