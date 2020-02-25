Новини спорту: нападник «Динамо» Бесєдін отримав річний бан за допінг, фото — "Динамо"

https://racurs.ua/ua/n134258-napadnyk-dynamo-besiedin-otrymav-richnyy-ban-za-doping.html

Ракурс

Нападник київського «Динамо» Артем Бесєдін отримав річну дискваліфікацію від УЄФА за вживання допінгу.

Про таке рішення 25 лютого повідомив столичний клуб. Учора так вирішили в Апеляційному органі УЄФА за результатами розгляду дисциплінарної справи щодо порушення Бєсєдіним антидопінгових правил.

В «Динамо» заявили, що УЄФА «погодився з більшістю аргументів футболіста та клубу та встановив, що у діях футболіста немає суттєвої провини».

Термін дискваліфікації нападника розпочинається з 19 грудня 2019 року, тобто він пропустить і завершення поточного футбольного сезону, і першу половину наступного.

В «Динамо» ще не вирішили, чи оскаржуватимуть це рішення у Спортивному арбітражному суді в Лозанні, але заявили про повну підтримку свого футболіста і намагатимуться пришвидшити його повернення у футбол.

У грудні 2019 року офіційний сайт київського клубу заявив, що отримав офіційне повідомлення про можливе порушення футболістом антидопінгових правил УЄФА. ЗМІ повідомляли, що Бєсєдін провалив допінг-контроль після матчу групового раунду Ліги Європи проти шведського «Мальме» і його відсторонять від футболу на чотири роки. Спочатку гравця відсторонили від футбольної діяльності на 30 днів, а тепер оголосили рішення.

Це не перший випадок дискваліфікації топ-гравця провідного українського футбольного клубу. Капітан «Шахтаря» Даріо Срна провалив тест на допінг, який проводився навесні 2017 року, і був тривалий час поза футболом. На початку 2018 року він перейшов з «Шахтаря» у «Кальярі», а нині працює в тренерському штабі «гірників».