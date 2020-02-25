Новости спорта: нападающий «Динамо» Беседин получил годовой бан за допинг, фото — "Динамо"

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Ракурс

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин получил годичную дисквалификацию от УЕФА за употребление допинга.

О таком решении 25 февраля сообщил столичный клуб. Вчера так решили в Апелляционном органе УЕФА по результатам рассмотрения дисциплинарного дела о нарушении Бесединым антидопинговых правил.

В «Динамо» заявили, что УЕФА «согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины».

Срок дисквалификации нападающего начинается с 19 декабря 2019 года, то есть он пропустит и завершение текущего футбольного сезона, и первую половину следующего.

В «Динамо» еще не решили, будут ли обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но заявили о полной поддержке своего футболиста и дальнейших попытках ускорить его возвращение в футбол.

В декабря 2019 года официальный сайт киевского клуба заявил, что получил официальное уведомление о возможном нарушении футболистом антидопинговых правил УЕФА. СМИ сообщали, что Беседин провалил допинг-контроль после матча группового раунда Лиги Европы против шведского «Мальме» и его отстранят от футбола на четыре года. Сначала игрока отстранили от футбольной деятельности на 30 дней, а теперь объявили решение.

Это не первый случай дисквалификации топ-игрока ведущего украинского футбольного клуба. Капитан «Шахтера» Дарио Срна провалил тест на допинг, который проводился весной 2017 года, и был длительное время вне футбола. В начале 2018 года он перешел из «Шахтера» в «Кальяри», а сейчас работает в тренерском штабе «горняков».