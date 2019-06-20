Новости футбола: Срна возвращается в "Шахтер", фото — ФК Шахтер

https://racurs.ua/n123377-srna-vozvraschaetsya-v-shahter.html

Ракурс

Многолетний капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна возвращается в состав «горняков». Хорватский защитник завершил выступления в итальянском «Кальяри» и присоединится к тренерскому штабу португальского тренера Луиша Каштру.

Loading...

Об этом 20 июня сообщил официальный сайт чемпионов Украины. Завтра 37-летний футболист присоединится к Каштру во время пресс-конференции, на которой нового главного тренера «Шахтера» представят СМИ.

Срна играл за «оранжево-черных» с 2003 по 2018 год, установил абсолютный рекорд клуба по количеству проведенных матчей (536 матчей), забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств в Украине, семь Кубков и восемь Суперкубков Украина.

Срна провалил тест на допинг, который проводился весной 2017 года и был длительное время вне футбола. В начале 2018 года он перешел из «Шахтера» в «Кальяри».

«Шахтер» нашел себе главного тренера в начале июня, после того, как Пауло Фонсека поехал работать в Италию, возглавив в «Рому». «Горняки» подписали португальца Луиша Каштру, срок соглашения с клубом рассчитан на два года.