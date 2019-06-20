Метеорологическое предупреждение: грозы, град и повышение уровня воды ожидают украинцев. Фото: ВВ

https://racurs.ua/n123376-meteorologicheskoe-preduprejdenie-grozy-grad-i-povyshenie-urovnya-vody-ojidaut-ukraincev-karta.html

Ракурс

Метеорологическое предупреждение объявлено на территории Украины. О грозах, граде и шквальном ветре со скоростью 15−20 м/с заявляют синоптики.

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Непогода и значительные ливни ожидаются сегодня в западных областях Украины. Непогоде дали желтый (потенциальный) уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В большинстве областей Украины, за исключением западных регионов, сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Украинцев просят быть осторожнее во время отдыха на природе и не оставлять источники открытого огня.

Значительное выпадение дождей и ливней привело к быстрому повышению уровня воды. В реках и малых водотоках Закарпатской области ожидается подъем уровней воды на 1,2 м. Также синоптики предупреждают о возможном формировании склонного стока и локальных селевых потоков в горах.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в западных областях Украины ожидаются значительные дожди и грозы. Температура воздуха несколько снизится, одна погода останется жаркой.