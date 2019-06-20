Метеорологічне попередження: грози, град та підвищення рівнів води очікують українців. Фото: ВВ

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Ракурс

Метеорологічне попередження оголошено на території України. Про грози, град та шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с заявляють синоптики.

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Непогода та значні зливи очікуються сьогодні у західних областях України. Непогоді дали жовтий (потенційний) рівень небезпеки. Про це повідомляє український гідрометцентр.

У більшості областей України, за винятком західних регіонів, зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Українців просять бути обережнішими під час відпочинку на природі та не залишали джерела відкритого вогню.

Значне випадіння дощів та злив призвело до швидкоплинного підвищення рівнів води. У річках та малих водотоках Закарпатської області очікується підйом рівнів води на 1,2 м. Також синоптики попереджають про можливе формування схилового стоку та локальних селевих потоків у горах.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні у західних областях України очікуються значні зливи та грози. Температура повітря дещо знизиться, одна погода залишиться спекотною.