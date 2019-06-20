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Ракурс
Метеорологічне попередження: грози, град та підвищення рівнів води очікують українців. Фото: ВВ

Метеорологічне попередження: грози, град та підвищення рівнів води очікують українців (КАРТА)

20 чер 2019, 10:10
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Метеорологічне попередження оголошено на території України. Про грози, град та шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с заявляють синоптики.

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Непогода та значні зливи очікуються сьогодні у західних областях України. Непогоді дали жовтий (потенційний) рівень небезпеки. Про це повідомляє український гідрометцентр.

У більшості областей України, за винятком західних регіонів, зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Українців просять бути обережнішими під час відпочинку на природі та не залишали джерела відкритого вогню.

Метеорологічне попередження в Україні 20 червня. Фото: Укргідрометцентр

Значне випадіння дощів та злив призвело до швидкоплинного підвищення рівнів води. У річках та малих водотоках Закарпатської області очікується підйом рівнів води на 1,2 м. Також синоптики попереджають про можливе формування схилового стоку та локальних селевих потоків у горах.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні у західних областях України очікуються значні зливи та грози. Температура повітря дещо знизиться, одна погода залишиться спекотною.

Джерело: Ракурс


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