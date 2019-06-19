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Погода в Україні 20 червня: на небі безхмарно і сонячно, на заході тривають дощі. Фото: Ракурс

Погода в Україні 20 червня: на небі безхмарно і сонячно, на заході тривають дощі (КАРТА)

19 чер 2019, 16:10
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Погода в Україні 20 червня буде спекотною і безхмарною. Дощі, які довгий час не покидають західну Україну продовжать йти в низці областей.

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На решті території України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, але погода буде ясна. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 20 червня буде ясна, сонячна і тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 19−21°, вдень піднімуться до 30−31°.

У Львові четвер буде дощовий, можлива гроза. Вночі очікується 17−19°, вдень — 27−29°.

В Одесі синоптики обіцяють теплу і сонячну погоду. Небо буде ясне. Термометри вночі покажуть 21−23°, вдень — 28−30°.

У Дніпрі 20 червня буде спекотна і безхмарна погода. Вночі синоптики обіцяють 17−19°, вдень — 30−32°.

У Харкові завтра опади не очікуються, буде тепла і сонячна погода. Температура повітря вночі становитиме 17−19°, вдень — 30−32°.

На Закарпатті в четвер вдень буде йти дощ, можливі грози. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень — 27−29°.

Погода в Україні 20 червня. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Києві 20 червня буде неспокійною. Очікується слабка магнітна буря близько опівночі і вранці. Протягом дня невеликі обурення з періодом спокою близько полудня.

Геомагнітна обстановка в Києві 20 червня. Фото: gismeteo

Як раніше повідомляв «Ракурс», в дитячому будинку на Дніпропетровщині дітей в жаркий день (35 градусів тепла) змушували надягати светри і відправляли гуляти на балконі, які не захищений від сонячних променів.

Джерело: Ракурс


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