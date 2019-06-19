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Погода в Украине 20 июня: на небе безоблачно и солнечно, на западе продолжаются дожди. Фото: Ракурс

Погода в Украине 20 июня: на небе безоблачно и солнечно, на западе продолжаются дожди (КАРТА)

19 июн 2019, 16:06
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Погода в Украине 20 июня будет жаркой и безоблачной. Дожди, которые долгое время не покидают западную Украину продолжат идти в ряде областей.

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На остальной территории Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности, но погода будет ясная. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 20 июня будет ясная, солнечная и теплая. Ночью столбики термометров опустятся до 19−21°, днем поднимутся до 30−31°.

Во Львове четверг будет дождливый, возможна гроза. Ночью ожидается 17−19°, днем — 27−29°.

В Одессе синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Небо будет ясное. Термометры ночью покажут 21−23°, днем — 28−30°.

В Днепре 20 июня будет жаркая и безоблачная погода. Ночью синоптики обещают 17−19°, днем — 30−32°.

В Харькове завтра осадки не ожидаются, будет теплая и солнечная погода. Температура воздуха ночью составит 17−19°, днем — 30−32°.

На Закарпатье в четверг днем будет идти дождь, возможны грозы. Ночью температура составит 15−17°, днем — 27−29°.

Погода в Украине 20 июня. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 июня будет неспокойной. Ожидается слабая магнитная буря около полуночи и утром. В течение дня небольшие возмущения с периодом покоя около полудня.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 июня. Фото: gismeteo

Как ранее сообщал «Ракурс», в детском доме на Днепропетровщине детей в жаркий день (35 градусов тепла) заставляли надевать свитера и отправляли гулять на балконе, которые не защищен от солнечных лучей.

Источник: Ракурс


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