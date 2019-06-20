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Ракурс
Новини футболу: Срна повертається в "Шахтар", фото — ФК "Шахтар"

Срна повертається в «Шахтар»

20 чер 2019, 10:18
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Багаторічний капітан донецького «Шахтаря» Даріо Срна повертається до складу «гірників». Хорватський захисник завершив виступи в італійському «Кальярі» і приєднається до тренерського штабу португальського тренера Луїша Каштру.

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Про це 20 червня повідомив офіційний сайт чемпіонів України. Завтра 37-річний футболіст приєднається до Каштру під час прес-конференції, на якій нового головного тренера «Шахтаря» представлять ЗМІ.

Срна грав за «оранжево-чорних» з 2003 по 2018 рік, встановив абсолютний рекорд клубу за кількістю проведених матчів (536 матчів), забив 49 голів, завоювавши з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств в Україні, сім Кубків та вісім Суперкубків України.

Срна провалив тест на допінг, який проводився навесні 2017 і був тривалий час поза футболом. На початку 2018 року він перейшов з «Шахтаря» у «Кальярі».

«Шахтар» знайшов собі головного тренера на початку червня, після того, як Пауло Фонсека поїхав працювати в Італію, очоливши до «Рому». «Гірники» підписали португальця Луїша Каштру, термін угоди з клубом розрахований на два роки.

Джерело: Ракурс


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