Джордж Гуд (справа), фото: Мировые рекорды Гиннеса

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Ракурс

Новый мировой рекорд по пребыванию в планке (стойке на локтях, изометрическому упражнению для основных групп мышц, которое заключается в удержании позиции, похожей на отжимание, в течение длительного времени), установил в США 62-летний бывший морской пехотинец Джордж Гуд.

Большинство людей могут выполнять это упражнение в течение 5−10 минут, однако Гуд смог продержаться восемь часов 15 минут и 15 секунд. Об этом сообщает пресс-служба Мировых рекордов Гиннеса.

Отмечается, что к установлению рекорда Гуд готовился в течение около 2,1 тыс. часов. Он прошел несколько тренировочных сборов и совершил 674 тыс. приседаний и 270 тыс. отжиманий.

Напомним, в середине февраля шведский спортсмен Арман Дуплантис всего спустя неделю побил установленный им мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении.