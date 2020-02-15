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Арман Дуплантис одолел отметку в 6,18 м, фото: «Жесткая Атлетика»

«Шведский Бубка»: Дуплантис спустя неделю побил свой мировой рекорд в прыжках с шестом (ВИДЕО)

15 фев 2020, 18:48
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Шведский спортсмен Арман Дуплантис спустя неделю побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении.

На турнире в Глазго (Шотландия), он преодолел отметку в 6,17 м, превзойдя таким образом рекорд, установленный им же в польском Торуне 8 февраля во время соревнований World Athletics Indoor Tour.

Высоту 6,16 см одолел в феврале 2014 года французский спортсмен Рено Лавиллени во время соревнований «Звезды шеста» в Донецке, которые проводил украинский олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка. Тогда он на сантиметр превысил рекорд, установленный Бубкой тоже в Донецке в 1993 году.

Таким образом, рекорд Бубки продержался 21 год, а рекорд Лавиллени — шесть лет.

На прошлой неделе в Торуни Дуплантис прежде чем преодолеть 6,17 см, покорил высоты 5,72 м, 5,92 м и 6,01 м.


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