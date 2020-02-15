Арман Дуплантіс здолав позначку в 6,18 м, фото: «Жорстка Атлетика»

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Ракурс

Шведський спортсмен Арман Дуплантіс через тиждень побив світовий рекорд у стрибках із жердиною в приміщенні.

На турнірі у Глазго (Шотландія), він подолав позначку у 6,17 м, перевершивши таким чином рекорд, встановлений ним же у польському Торуні 8 лютого під час змагань World Athletics Indoor Tour.

Висоту 6,16 см здолав у лютому 2014 року французький спортсмен Рено Лавіллені під час змагань «Зірки жердини» у Донецьку, які проводив український олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною Сергій Бубка. Тоді він на сантиметр перевищив рекорд, встановлений Бубкою теж у Донецьку в 1993 році.

Таким чином, рекорд Бубки протримався 21 рік, а рекорд Лавіллені — шість років.

Нагадаємо, минулого тижня в Торуні Дуплантіс перш ніж здолати 6,17 см, підкорив висоти 5,72 м, 5,92 м і 6,01 м.